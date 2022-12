Segundo a vítima, o marido havia trancado ela e a filha no local há três dias por não aceitar o fim do relacionamento

Uma mulher, de 25 anos, e a filha, de dois anos, foram resgatadas na quinta-feira (15) após serem mantidas em cárcere privado em uma casa localizada em Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Para ser encontrada, a moça escreveu uma carta pedindo socorro e arremessou o documento por cima do muro, informando que havia sido trancada pelo marido, de 38 anos, que não aceitava o fim do relacionamento de cinco anos.

A carta foi encontrada por um dos vizinhos, que passava em frente à residência do criminoso. O rapaz imediatamente procurou a família da vítima, que mora em um município a 350 km do local onde ela e a filha estavam.

No papel jogado pelo muro, a jovem, que estava em cárcere privado há três dias, informou que vinha sendo ameaçada constantemente pelo atual companheiro, que planejava matá-la.

“Pede ajuda, por favor. [O marido] Tá querendo me matar. Eu preciso de ajuda para sair daqui. Número da minha mãe, manda vir me buscar. Estou aqui sozinha com minha filha e estou com medo. Ele está com meu celular, para não ligar”, dizia o trecho da carta escrita pela vítima.

Segundo a equipe da Polícia Civil que investiga o caso, o homem foi preso em flagrante e poderá responder por ameaça e cárcere privado.