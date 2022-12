Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição teve início às 5h, em virtude da erosão na pista. Até o momento, não há previsão...

A BR-101, no Norte do Espírito Santo, foi totalmente interditada no início da manhã desta segunda-feira (19), após uma cratera se abrir no km 71,5, em São Mateus. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição teve início às 5h, em virtude da erosão na pista. Até o momento, não há previsão de liberação.