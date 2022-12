É escutando os pássaros que um grupo de cientistas mineiros vai investigar o quanto a diversidade de aves pode ser útil para o controle biológico de pragas como lagartas e besouros. Conduzido pelo professor Lessando Gontijo, orientador do Programa de Pós-Graduação em Entomologia da Universidade Federal de Viçosa (UFV), o estudo será desenvolvido em parceria com a Wageningen University, da Holanda.



A proposta é inédita: mensurar, no Brasil e no país europeu, os sons emitidos pelos pássaros em uma determinada região e correlacionar os dados com informações sobre a população de insetos no local.