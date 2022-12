Segundo a coordenação do movimento, as ocupações em grandes redes de supermercados ocorrem "protesto contra a fome e a carestia". Cerca de 200 pessoas participam do ato. A Polícia Militar foi acionada e informou que acompanha a negociação entre as partes. De acordo com a corporação, o ato ocorria de forma pacífica até a última atualização desta matéria.

A gerência do supermercado informou que acionou o setor jurídico da rede para ir ao local negociar com os manifestantes.

Em nota, a Federação do Comércio do Rio Grande do Norte (Fecomércio-RN) repudiou o ato, que classificou como invasão.