Uma criança, de 6 anos, foi ferida com golpes de faca e tesoura por uma vizinha na noite de domingo (18), no bairro Estação Velha, em Campina Grande, no Agreste da Paraíba. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita de praticar o crime é vizinha da criança, uma mulher de 42 anos, e já tem um histórico de desentendimentos com a mãe da vítima.

O crime ocorreu por volta das 21h30, quando a suspeita de praticar o crime teria aproveitado que a família da criança estava ausente e chamou a vítima até sua residência. A criança foi até a casa da suspeita e, chegando lá, a vizinha teria começado a desferir golpes de faca e, também, atingir a criança com alguns golpes de ponta de tesoura.

A criança sofreu algumas perfurações na região do rosto e na altura do peito. Após o crime, a criança foi socorrida para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, onde recebeu atendimento de emergência, passou por procedimentos médicos e recebeu alta médica já na madrugada desta segunda-feira (19).