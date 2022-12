Uma idosa, de 67 anos, vai receber uma indenização de R$ 15 mil após ficar com uma ponta de bisturi alojada no corpo depois de um procedimento cirúrgico em um hospital de Belo Horizonte. A decisão é da 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas, que manteve sentença da 22ª Vara Cível da Capital.

O caso aconteceu em março de 2015. A aposentada, na época com 60 anos, passou por uma cirurgia no ombro. Durante o procedimento, a equipe médica percebeu que um pedaço do bisturi se quebrou e se deslocou para as costas da paciente. Ela precisou ser submetida a uma nova cirurgia para retirar o fragmento.

A mulher disse que o episódio lhe causou dores e falta de ar. Diante disso, requereu indenização por danos morais e estéticos. O hospital argumentou que os médicos adotaram conduta "prudente, cautelosa e profissional, identificaram o incidente e interromperam a cirurgia, para proteger a integridade física da paciente".