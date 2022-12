Primas, de 15 e 17 anos, estavam dormindo quando houve um deslizamento de terra, em Camboriú

As fortes chuvas causaram a morte de duas adolescentes em Santa Catarina até a manhã desta terça-feira (20). Segundo a Defesa Civil, as primas, de 15 e 17 anos, estavam dormindo quando houve um deslizamento de terra no bairro Jardim Aliança, em Camboriú.

Conforme o relatório do órgão estadual, há 47 desabrigados em Camboriú e Itapema. Até o momento, Ilhota e Itapema também reportaram ocorrências à Defesa Civil estadual, mas o número é muito maior. “Em virtude das chuvas intensas, diversas localidades ainda não conseguiram registrar suas ocorrências pois estão atingidos ou com suas equipes totalmente empenhadas nas ações de resposta, de modo que essa informação deve variar ao longo dos dias”, diz o documento.

“As chuvas devem permanecer por mais 24 horas e trazer muitos transtornos a todo o litoral”, afirma.

“Aqueles municípios que tem uma conexão com as chuvas das últimas semanas eles estarão cobertos pelos decretos emitidos no início do mês. Em princípio, não haverá necessidade de novos decretos”. A Defesa Civil alerta para a ocorrência de chuva volumosa e persistente no Estado até a próxima quarta-feira (21).

As áreas de instabilidade já começaram a atuar na Grade Florianópolis nesta segunda (19) e avançam pelo Litoral Norte e Vale do Itajaí ao longo desta terça. De acordo com a Epagri/Ciram, mais de 230 mm de chuvas foram registradas nas últimas 24 horas apenas em Florianópolis.

Bloqueios e interdições

A chuva que cai sobre o Estado tem provocado interdições e muito trânsito em diversas regiões. A Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pela BR-101 em Santa Catarina, bloqueou totalmente o fluxo de veículos no km 138 no Morro do Boi, sentido Sul, em Balneário Camboriú, na noite desta segunda-feira (19).

A interdição ocorre devido ao alto volume de água na pista, que apresenta risco para os motoristas. Imagens da Polícia Rodoviária Federal mostram a água escoando pelas laterais da rodovia. Na manhã desta terça, por volta das 7h, importantes vias de acesso ao centro da Capital estavam bloqueadas por conta do grande volume de água sobre a pista.

Na Rodovia SC-401, próximo ao entroncamento com a SC-403, o trânsito está em meia pista, devido a uma queda de barreira. O trânsito segue fluindo com bastante lentidão e a GMF aconselha a não utilizar esse trecho para deslocamentos.