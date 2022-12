A mãe e os dois comparsas executaram a vítima a tiros e deixaram o corpo ocultado em meio à lavoura

Uma mulher de 25 anos é suspeita de ter assassinado Alex de Matos de Moraes, 18 anos, no último domingo (18), depois que, segundo ela, o homem confessou ter estuprado a filha dela, de 2 anos. A jovem disse à polícia que matou o rapaz para se vingar pelo suposto crime sexual da menina. As informações são do portal Metrópoles.

Segundo o delegado Fábio da Silva Magalhães, a mãe, revoltada com a suspeita de abuso da filha, reuniu dois amigos dela, que levaram Alex até uma plantação de soja. Lá, ele foi agredido com uma faca e teria revelado o abuso. A mãe e os dois comparsas executaram a vítima a tiros e deixaram o corpo ocultado em meio à lavoura. A arma usada no crime, um revólver calibre 38, foi apreendida. A mãe da menina afirmou ser dona da arma.

O caso aconteceu em São Gabriel do Oeste, no Mato grosso do Sul. A Polícia Civil ainda tem algumas dúvidas sobre as versões dadas pelos suspeitos, sobretudo quem deu os tiros. No entanto, existem elementos e testemunhas para comprovar que os três estavam na cena do crime. Magalhães também destaca que, dois dos envolvidos, souberam apontar o local onde o corpo foi achado.

Fabio da Silva disse que a mãe e um comparsa foram presos em flagrante, mas ainda não passaram por audiência de custódia. Ele disse que representou pela prisão preventiva dos dois. O terceiro envolvido no caso está foragido.

Abuso

A criança foi levada para o hospital local onde um exame inicial não indicou abuso sexual. No entanto, o delegado Magalhães disse que isso não quer dizer que não houve crime sexual, já que há várias maneiras de cometê-lo.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).