Vizinhos relataram que brigas eram constantes na família. Após ser preso em flagrante, homem afirmou estar arrependido

Um homem foi preso em flagrante após matar a facadas o filho de 17 anos, em Curitiba (PR), por acreditar que o adolescente se envolvia com a madrasta. O autor do crime suspeitava que a esposa tinha um caso com Kauan, a vítima, e então confrontou o jovem, que negou o envolvimento.

Mesmo assim, o pai o atingiu com uma facada no peito. O rapaz tentou fugir, mas foi golpeado mais duas vezes e morreu na casa de uma vizinha. Com a faca em mãos, o homem de 36 anos foi abordado pela polícia e acabou preso. Perguntado pelos policiais sobre o motivo do crime, ele não ofereceu explicações.

Segundo vizinhos, as brigas eram constantes entre a família, e o pai teria dito em mais de uma oportunidade que acreditava que a esposa e o filho tinham um caso. Após ser preso, ele afirmou que estava arrependido.