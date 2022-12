Passageira desconfiou que motorista de aplicativo poderia violentá-la. Caso ocorreu em Goiânia. Motorista pediu desculpas: ‘Em nenhum momento quis fazer maldade com você’

Uma designer de unhas de 26 anos saltou de um carro em movimento por acreditar que seria agredida por um motorista de aplicativo. O caso ocorreu em Goiânia, no último dia 10 de dezembro. A mulher recebeu, na terça-feira (20), todos os pertences deixados no automóvel, junto a um bilhete.

Já em casa, após receber alta do hospital, a jovem disse que uma pessoa jogou a bolsa dela, que tinha ficado dentro do carro do motorista, no quintal de sua casa. “Quero que saiba que em nenhum momento quis fazer maldade com você, pois sou casado e tenho filhos. Estou passando por um momento difícil financeiramente, por isso, estava usando a conta do meu pai, pois a minha conta ainda não foi aprovada”, escreveu o motorista na carta.

O caso

Segundo Walirrane, o motorista de app estava com calça abaixada e se masturbou durante o trajeto. o motorista negou todas as acusações e disse estar sendo difamado pela passageira. Ele afirmou ter registrado boletim de ocorrência contra a jovem.

Ao entrar no carro, a caminho do trabalho, a jovem conta que passou a maior parte do tempo distraída, olhando para o celular, e só percebeu o que o motorista fazia quando ele parou em um semáforo. Segundo ela, ao acompanhar a corrida pelo aplicativo, ela percebeu que o motorista estaria prolongando o caminho, "dando voltas desnecessárias".

"Olhei para frente para ver o tempo do semáforo, pois estava com pressa, e nessa hora percebi que o motorista estava massageando as partes íntimas dele com uma frequência exagerada. Me assustei um pouco e quando reparei melhor percebi que a calça dele estava abaixada", descreveu ao G1.

A jovem chegou a gravar um vídeo em que é possível ver parte da calça do homem abaixada. Ele justificou não ter percebido que parte de seu quadril estava de fora durante a viagem. "Respeito e sempre respeitarei os direitos de todas as pessoas, principalmente as mulheres", disse o motorista.

A designer de unhas contou que, após pular do carro, teve diversos ferimentos e foi levada ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), em Goiânia. Ela ficou internada durante todo o dia e teve alta na noite de segunda-feira.