Segundo informações da polícia, casal se esfaqueou mutuamente, no entanto, a mulher acabou morrendo

Antes de bater moto em rodovia, Kaio Vinicius Silva Maciel Gavioli, 32 anos, teria matado a esposa Claudia Franciele Cabreira Pereira. O corpo da mulher foi encontrado por familiares no início da tarde desta quarta-feira (21), em uma casa na Rua Pindaré, região do Bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande.

Kaio foi achado morto no final da manhã, após se envolver em um acidente com carreta, no entanto, a polícia encontrou 18 perfurações de faca no corpo do rapaz, sendo duas no pescoço e outras 16 no tórax. Ele teria invadido a pista contrária, causando a colisão frontal. A hipótese é de que o rapaz tenha morrido por conta da batida. No bolso dele foi encontrado um cartão de plano de saúde em nome da esposa que foram até a casa do casal.

Claudia foi encontrada morta em cima da cama por volta das 12h. De acordo com o delegado Jarley Inácio de Souza, o cenário na residência não condizia com a linha de investigação inicial e após perícia ficou constatado que se tratava de um possível feminicídio, por isso equipe da Deam (Delegacia Especializada de Proteção à Mulher) foi acionada.

Conforme a delegada Larissa Serpa, ainda não há informações de uma terceira pessoa envolvida no crime, que é tratado como um possível feminicídio. Claudia foi atingida por ao menos sete facadas, sendo seis na região do tórax e uma nas costas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo já estava enrijecido e a hipótese é que a discussão tenha acontecido de madrugada.

À polícia, a família relatou não saber de brigas entre o casal e que não chegaram a ouvir nenhuma discussão durante a madrugada. A informação inicial é de que Claudia teria começado a esfaquear Kaio que foi se defender e acabou matando a esposa, em seguida ele fugiu.

Equipes da Polícia Civil, Perícia e Corpo de Bombeiros estiveram local. Assim como familiares do casal que estão bastante abalados e optaram por não falar com a imprensa.

Morto na BR - Kaio foi encontrado morto após se envolver em um acidente com carreta no km-503, da BR-163, trecho entre Jaraguari e Campo Grande. O rapaz ainda estava sem identificação e ao ter o corpo periciado foram descobertas duas perfurações de faca no pescoço e outras 16 no tórax. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira.

Segundo relatos do motorista da carreta Scania à polícia, seguia sentido Campo Grande, quando a moto Honda Titan 160, de cor preta, que trafegava na contramão pelo acostamento, invadiu a pista. O caminhoneiro ainda tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão. Por causa da batida, houve congestionamento dos dois lados da pista.

O condutor da carreta passou pelo teste de alcoolemia, procedimento adotado toda vez que acontece acidente com morte, e o resultado deu negativo. Ele foi liberado e será ouvido durante o inquérito policial, informou o delegado Jarley Inácio de Souza.

Além da Polícia Civil e Polícia Científica, o caso foi atendido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), que organizou o trânsito. O corpo foi levado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para exame necroscópico. Ele estava sem documentos e só teve o nome divulgado nesta tarde.