Com letra infantil, criança escreveu carta para juiz: "Eu já pedi para o Papai Noel e agora peço pro senhor esse presente de Natal"

Um comerciante de 34 anos acabou solto da prisão após as filhas dele enviarem cartas a um juiz pedindo o pai em casa como presente de Natal. Essa situação ocorreu em Posse, no interior de Goiás, no último sábado (17/12). O homem é acusado de tentativa de homicídio, mas o juiz Denis Bonfim entendeu que “não há elementos precisos que demonstrem indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado” no crime, segundo reportagem da Folha de S. Paulo.

O magistrado publicou uma das cartas das filhas do comerciante nas redes sociais e escreveu uma mensagem em tom bem-humorado sobre o assunto. “Esse foi o melhor Habeas Corpus que já recebi!! Eu sempre digo que não precisa escrever muito!! Prometo que irei olhar com toda atenção e critério com que vejo todos os outros”, escreveu o juiz em 6 de dezembro.

Com uma letra infantil, uma das irmãs (a que sabe escrever) alegou na carta que as duas estão com saudade do pai e que a família está triste sem ele. “Eu já pedi para o Papai Noel e agora peço pro senhor esse presente de Natal”, escreveu.

Acusação

O comerciante é acusado de tentar matar a vítima com dois tiros nas costas. O baleado relatou que o atirador disse o seguinte antes de disparar: “Paga meu dinheiro”. E acrescentou só devia dinheiro para esse comerciante; por isso, acredita que ele seja o autor do crime.

Pesou contra o suspeito o fato de ter saído de casa no horário do crime. A defesa do comerciante garante que ele estava vacinando gado naquele momento. Moradores da cidade chegaram a fazer um abaixo-assinado em defesa do acusado. O Ministério Público vai se pronunciar após o recesso e pode recorrer.