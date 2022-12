Assaltante roubou um cordão e criticou a atuação do técnico na Copa

O ex-técnico da Seleção Brasileira Tite foi assaltado na manhã deste sábado (24) na Barra da Tijuca, bairro do Rio de Janeiro. O ladrão roubou um cordão e ainda deu uma bronca em Tite pela eliminação do Brasil na Copa do Mundo 2022.

Após a final da Copa, o treinador tirou férias para ficar com a família e irá passar o Natal na Barra da Tijuca. O ex-jogador teria saído para caminhar por volta das 6h, para fugir de eventuais assédios da fãs e torcedores, quando foi assaltado.

Tite está recluso para decidir seu futuro

A Seleção Brasileria foi eliminada nas quartas de final pela Croácia, nos pênaltis, após empate no tempo regulamentar e prorrogação. Tite deixou o time no fim da Copa após seis anos no comando e um título conquistado: o da Copa América de 2019.

O treinador está recluso com a família desde que voltou ao Brasil e deve permanecer assim até decidir seu futuro.