Filhos de Pelé o acompanham durante internação em São Paulo; Rei do Futebol trata câncer no cólon

Após chegar ao hospital onde Pelé está internado, em São Paulo, Edinho postou uma foto segurando a mão do pai. O ex-goleiro chegou à Capital para passar o Natal com o Rei do Futebol e a família, no Hospital Albert Einstein.

Na postagem, ele escreveu: “Pai, a minha força é a sua”. Mais cedo, a irmã do ex-jogador, Kely Nascimento, também compartilhou uma foto nas redes sociais, anunciando que ele havia chegado à unidade. "Chegou! #daquinaosaiodaquininguemmetira", escreveu ela na legenda.

Nesta semana, Edinho havia afirmado em uma entrevista coletiva que gostaria de estar mais perto para acompanhar o tratamento do pai, mas não consegui, em função do trabalho.

"Eu não sou médico, não ia poder ajudar muito de fato. Quanto mais sucesso eu conseguir aqui, na minha trajetória, isso leva alegria para ele lá também. Estou em paz com isso. Mas, sempre com o pensamento lá. Às vezes me desligo um pouco e vou para um canto refletir, orar", afirmou.

Pelé está internado na unidade desde o final de novembro para seguir com o tratamento do câncer de cólon. No último boletim médico, divulgado na quarta, 21, Pelé apresentou piora no quadro clínico, segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein. O Rei do Futebol trata um câncer no cólon desde o ano passado, e foi internado recentemente para reavaliação da terapia quimioterápica e tratamento da doença oncológica.

Conforme o boletim da unidade de São Paulo, agora, ele requer “maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca."