Comunicação disse que treinador estava na companhia da esposa e teve o cordão puxado por uma pessoa de bicicleta.

A assessoria do técnico Tite informou que o treinador realmente sofreu um assalto durante uma caminhada na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. No entanto, ao contrário do que foi dito pelo colunista Anselmo Góes, do jornal O Globo, a comunicação do ex-treinador da Seleção Brasileira disse que o incidente ocorreu semana passada.

Na ocasião, de acordo com a assessoria, o treinador estava na companhia da esposa e teve o cordão puxado por uma pessoa de bicicleta. Além disso, a nota informou que o assaltante não fez nenhuma menção sobre a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2022.

"O assalto aconteceu no início da semana passada. Uma pessoa que passava de bicicleta roubou a correntinha que ele usava no momento em que caminhava com a esposa. Uma pessoa próxima percebeu, tentou, mas não conseguiu interceptá-lo. Tite o agradeceu e seguiu a caminhada. O restante da notícia é mentira", disse a assessoria de Tite.

Treinador do Brasil desde 2016, Tite confirmou a saída do comando técnico da Seleção após a Copa do Mundo de 2022 e está tirando um período de descanso, antes de decidir seu futuro a partir de 2023.