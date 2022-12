Dona do animal disse que crime aconteceu após animal brigar com o cão do atirador. Família registrou ocorrência para a Polícia Civil investigar, em Porangatu.

A estudante de odontologia Ana karolliny Correia Gomes, de 20 anos, disse que um homem entrou armado no quintal da casa da avó e matou o cachorro da idosa, o Tupan, com sete tiros. A jovem relatou que o caso aconteceu no sábado (17), em Porangatu, e que teria sido motivado porque o cachorro da avó se envolveu em uma briga com o cão do atirador.

Segundo Ana Correia, o homem que atirou no Tupan é policial militar e vizinho da avó dela. Ele teria chegado à residência usando máscara e capacete e efetuado os disparos contra o cachorro. "Tentamos cessar a briga, quando conseguimos, o seu dono (vulgo policial), estava vindo pela rua, armado. Entrou na residencial e efetuou sete tiros em direção ao nosso cachorro, e infelizmente o matou", contou a estudante.