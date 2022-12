George Washington de Oliveira Sousa disse que agiu depois de não ser decretada à intervenção das Forças Armadas

O empresário George Washington de Oliveira Sousa, 54 anos, preso por montar um artefato explosivo em uma área de acesso Aeroporto Internacional de Brasília, afirmou em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal que o plano era “dar início ao caos” que levaria à “decretação do estado de sítio no país”.

Segundo George, a ideia era instalar explosivos em pelo menos 2 locais do Distrito Federal. Uma bomba seria implantada em postes próximos a uma subestação de energia em Taguatinga, região administrativa do DF. As informações foram divulgadas pelo jornal Folha de S. Paulo e confirmada posteriormente por outros veículos. Eis a íntegra do Auto de Prisão em Flagrante (703 KB)

“Uma mulher desconhecida sugeriu aos manifestantes do QG que fosse instalada uma bomba na subestação de energia em Taguatinga [região administrativa do DF] para provocar a falta de eletricidade e dar início ao caos que levaria à decretação do estado de sítio”, declarou o empresário no depoimento.

George Washington é paraense. Segundo informou, trabalha como gerente de um posto de gasolina e tem licença como CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador).

Ele foi preso na noite de sábado (24.dez.2022) depois de colocar uma bomba em uma via que dá acesso ao Aeroporto de Brasília. Segundo a polícia, George Washington participava de atos em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) na capital federal.

O empresário foi detido durante a noite, em um apartamento no Sudoeste, região central do Distrito F. A polícia apreendeu no local duas espingardas, 1 fuzil, 2 revólveres, 3 pistolas, 5 emulsões explosivas, munições e uniformes camuflados.

George afirmou à polícia que, na data da prisão do indígena Serere Xavante, teria conversado com policiais e bombeiros e avaliou que os agentes estavam ao lado de Bolsonaro e que, portanto, seria decretada a “intervenção das Forças Armadas”.

“Porém, passado quase um mês, nada aconteceu e então eu resolvei elaborar um plano com os manifestantes do QG do Exército para provocar a intervenção das Forças Armadas e a decretação de estado de sítio para impedir a instauração do comunismo no Brasil”, declarou no depoimento à polícia.

Ele também disse ter fabricado o artefato explosivo apreendido, que poderia ser acionado a uma distância entre 50 e 60 metros. Afirmou que entregou a bomba a uma pessoa chamada Alan e pediu que ela fosse instalada em um poste para interromper a energia.

O que diz a polícia

O delegado-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, Robson Cândido, disse que George Washington relatou ter a intenção de explodir o dispositivo para causar caos e chamar a atenção para os manifestantes.

“Ele faz parte desse movimento de apoio ao atual presidente. E eles estão aí nessa missão ideológica, mas que saiu do controle e as autoridades policiais, principalmente aqui em Brasília, nós iremos tomar todas as providências”, afirmou.

O delegado afirmou que a Polícia Civil do DF não permitirá episódios terroristas em Brasília e que a corporação vai prender qualquer um que atente contra o Estado Democrático de Direito.

“Iremos prender qualquer um que atente contra o Estado Democrático de Direito, principalmente com ameaças e, agora, com bombas. Isso é uma coisa que não existia em Brasília e nós não permitiremos nenhum tipo de manifestação que possa causar mal às pessoas ou ao patrimônio público”, disse.

Dino critica

O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, comentou sobre o assunto em seu perfil no Twitter. Ele afirmou que os acampamentos de manifestantes em frente a quartéis do Exército são “incubadoras de terroristas”. Desde 30 de outubro, apoiadores de Bolsonaro realizam atos contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Os graves acontecimentos de ontem em Brasília comprovam que os tais acampamentos ‘patriotas’ viraram incubadoras de terroristas. Medidas estão sendo tomadas e serão ampliadas, com a velocidade possível”, escreveu o senador eleito em seu perfil no Twitter.

Dino criticou o armamentismo —uma das principais bandeiras de Bolsonaro— e afirmou que “superá-lo é uma prioridade” do próximo governo.

Além disso, o futuro ministro elogiou o trabalho da Polícia Civil do Distrito Federal com a prisão do suspeito. Também afirmou que o delegado Andrei Rodrigues, indicado como próximo diretor-geral da Polícia Federal, acompanha os desdobramentos do episódio e endossou que “não haverá anistia para terroristas, seus apoiadores e financiadores”.