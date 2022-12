Segundo os bombeiros, ele trabalhava ajudando o pai quando se machucou. Ele chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu.

Um adolescente de 14 anos morreu após ter a perna triturada por uma máquina agrícola no Assentamento Brunet, em Alvorada do Norte, no nordeste de Goiás. Segundo os bombeiros, ele trabalhava ajudando o pai quando se machucou. Com informações do G1.

O acidente aconteceu no último sábado (24). Segundo o Corpo de Bombeiros, ele prendeu a perna direita em uma ensiladeira que tritura capim. Os militares precisaram fazer um corte da máquina agrícola com o desencarcerador para retirá-lo.