Polícia Federal ainda não localizou os alvos do pedido e segue nas buscas da dupla; ambos manifestaram discordância com o resultado eleitoral e participaram dos atos em frente aos quartéis militares nos últimos dias

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira, 26, a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio e de um dos sócios do canal Hipócritas no YouTube, Bismark Fugazza. A Polícia Federal (PF), por sua vez, ainda não localizou os alvos da ação do magistrado e segue nas buscas para identificar a localização de ambos os procurados.

Após a realização das eleições gerais em outubro deste ano, tanto Oswaldo quanto Bismark discordaram do andamento do pleito e do resultado das urnas eletrônicas – que anunciou o retorno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao comando do Palácio do Planalto à partir do próximo ano.

Com isso, ambos os apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) foram às ruas e participaram de atos em frente aos quartéis nos últimos dias. Em 2020, Eustáquio já havia sido preso pela Polícia Federal (PF) – por determinação de Moraes – com base nos autos do inquérito dos supostos atos antidemocráticos no mesmo ano.

Já Bismark, utilizou as suas redes sociais nesta segunda para falar ao seu público que é o povo que ‘decide onde coloca sua fé’ e que em ‘questões de minutos, tudo pode mudar’.