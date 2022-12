Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o país segue em alerta laranja, o que significa chuvas intensas; maior perigo está em grande parte do Acre

Os últimos dias têm sido de muito estrago por causa de chuvas em diversas regiões do país, com destaque para os Estados de Pernambuco, Distrito Federal, Santa Catarina e Minas Gerais. Cidades ficaram alagadas e dezenas de famílias tiveram que ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros porque ficaram ilhadas, além de ruas e avenidas interditadas, principalmente em Minas Gerais e Santa Catarina, que também registraram óbitos por conta das chuvas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o país segue em alerta laranja, o que significa chuvas intensas. O maior perigo está em grande parte do Acre, na ponta oeste do Amazonas e em uma faixa que abrange o Amapá, Maranhão, Piauí, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Ao redor desta faixa também há um alerta amarelo, de perigo potencial para chuvas, em boa parte do Amazonas, Pará, Bahia, Rondônia, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Na Bahia, o governador em exercício, Adolfo Menezes (PSD), e o governador diplomado, Jerônimo Rodrigues (PT), sobrevoaram áreas afetadas pelo transbordamento de um rio. Menezes deu detalhes das ações que foram feitas nesta segunda-feira, 26:

“Acabamos de ter uma reunião com 18 prefeitos dos municípios mais atingidos, de forma virtual. Todos nós imbuídos de tentar, nesse primeiro momento, ser solidários e não deixar faltar nada através do governo dos principais itens, como remédio, alimento e água tratada. Isso nós estamos fazendo”.

Em São Paulo, a chuva deu trégua na última segunda, com sol no litoral e temperaturas na média dos 28º. A expectativa para o Estado é de temporais, principalmente em Sorocaba e Campinas, que devem ter um acumulado de 165 mm de chuva, volume abaixo do esperado em Minas Gerais e Espírito Santo. Em Minas Gerais, a Defesa Civil informou que mais de 7 mil pessoas estão desalojadas, 1,4 mil estão desabrigados e 13 óbitos foram registrados no Estado.

Para os próximos dias o Inmet ainda não tem expectativa de melhora no clima, com volume acumulado de chuvas em todo o país.