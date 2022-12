Dejair Pereira, de 47 anos, morreu depois de dar um tiro na própria boca durante discussão com a esposa nesta segunda-feira (26), no Lagoa Itatiaia em Campo Grande (MS). A discussão começou, pois ele não queria mostrar o celular para a esposa, que furiosa colocou suas coisas para fora de casa.

A versão foi dada pela esposa de Dejair, que ainda muito abalada estava na casa de uma vizinha depois do ocorrido. O socorro foi acionado e mesmo consciente Dejair relatou aos médicos e socorristas que já não estava mais enxergando. Levado para Santa Casa ele não resistiu e morreu ainda na tarde de ontem.

Para os militares a esposa contou que teve uma discussão com o empresário por que o mesmo se negou a lhe mostrar mensagens de seu celular. Desconfiada do marido, a mulher começou a jogar as roupas da vítima para fora de casa, na varanda e mandou o homem embora.

Dejair entrou na residência foi até o quarto do casal pegou uma arma de fogo, que estava em cima do guarda roupas do casal e deu um tiro contra sua própria cabeça que acertou a boca. Mesmo com um revólver em casa a esposa disse que nunca sofreu agressões ou ameaças por parte da vítima e apenas estava desconfiada do marido.

A morte foi confirmada a polícia no meio da tarde através do irmão do empresário que tinha uma frutaria da região do Tiradentes.

Por determinação da autoridade policial, o caso foi qualificado como morte a esclarecer.