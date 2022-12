Objeto suspeito foi deixado próximo de um lixo, localizado próximo do prédio dos órgãos

A Polícia Militar (PM) do Distrito Federal descartou a existência de uma bomba em uma lixeira próximo dos prédios do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal de Contas da União (TCU), em Brasília, nesta sexta-feira, 30.

Uma caixa foi deixada no local e levantou suspeitas. Está é a sétima denúncia do tipo desde sexta-feira, 23, no Distrito Federal. Somente em um caso foi comprovado a existência de explosivos, próximo do Aeroporto de Brasília, no fim de semana de Natal. O Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi até o local e constatou que objeto deixado na lixeira não era um explosivo.

O objeto suspeito foi deixado próximo de um lixo, localizado entre os prédios dos órgãos. Um robô foi utilizado na operação para analisar o objeto. Segundo o repórter Bruno Pinheiro, da Jovem Pan News, a polícia isolou a área.

De acordo com o major da PMDF, Michello Bueno, a policia teve acesso às imagens no local e constatou que uma mulher deixou a caixa em cima da lixeira. O esquadrão antibombas foi acionado. A primeira ação foi o uso cães farejadores, pois o objeto estava em local alto, inacessível para o robô.

Os cães não detectaram nenhum explosivo. A caixa foi colocada no chão, mais afastado de onde foi encontrada. O robô realizou um raio-x e também não encontrou bomba ou qualquer material radioativo. “A princípio o que tem lá dentro é plástico e papel”, disse o major em entrevista para a Jovem Pan News.

“Por conta do cenário que estamos passando agora, tomamos todo esse protocolo por questão de segurança. Estamos sempre em alerta”, finalizou.