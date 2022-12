O crime foi flagrado pelo próprio dono do local que avistou o funcionário colocando o alimento em uma falsa sacola de lixo do supermercado em uma lixeira e pegando na hora de ir embora.De acordo com a PM, o dono do comércio desconfiou da ação e, olhou alguns dias seguidos nas câmeras de segurança do local e ao ver que o funcionário pegava as carnes e as colocava no falso saco de lixo ligou para as autoridades. O suspeito foi preso na última quinta-feira (29).

"Ele confessou que furtava as carnes para vender. O suspeito separava os cortes e, ao final do expediente, colocava em uma falsa sacola de lixo para poder disfarçar", explicou a polícia.