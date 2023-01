Um homem de 31 anos foi preso em flagrante após ter uma crise de ciúmes e agredir a companheira com um copo de vidro, nesse domingo (1°), no bairro Cidade Universitária, na parta alta de Maceió.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que ela e o companheiro estavam em um show no bairro Graciliano Ramos e, ao retornar do evento, continuaram bebendo em uma residência com amigos, momento em que o suspeito das agressões teve uma crise de ciúmes e arremessou um copo de vidro nela. A vítima, que pediu socorro e teria desmaiado durante a ação do suspeito, também contou que já vinha sendo agredida e sofrendo abusos.

Ainda segundo os militares, o suspeito das agressões, que não lembrava do que havia acontecido, foi encontrado com um corte na cabeça e todo ensanguentado. A vítima teria dito aos policiais que ele foi espancado por populares que passavam pela rua e presenciaram as agressões.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou socorro aos envolvidos. O suspeito das agressões passou por atendimento médico e foi encaminhado à Central de Flagrantes, no Pinheiro, onde foi preso pelo crime de lesão corporal.