Um homem de 28 anos e a esposa dele ficaram feridos após serem agredidos com pedradas e golpes de faca em Porangaba, município a 174km de São Paulo. O crime ocorreu na tarde deste domingo (1º), enquanto as vítimas comemoravam a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



À Polícia Civil, o casal explicou que acompanhava a celebração do início do mandato de Lula em casa quando parou para atender uma pessoa que estava na porta. Ao abrirem o portão, segundo eles, um vizinho teria pedido para que a família parasse com a comemoração.



O casal contou que, durante a discussão, o vizinho pegou uma pedra e atingiu as costas do morador. Neste momento, a esposa da vítima tentou impedir a briga, mas também foi atingida com pedradas.



Ainda conforme o relato, ao ver a companheira machucada, o morador pegou um faca para se proteger, mas amigos do vizinho entraram na briga e o agrediram com chutes e facadas. Os cincos filhos do casal presenciaram as agressões.



O homem foi levado ao pronto-socorro da cidade, onde recebeu cuidados médicos e foi liberado. Na manhã desta segunda-feira (2), ele foi até a Polícia Civil para denunciar o vizinho e realizar o exame de corpo de delito.



No entanto, a corporação informou que aguardaria o registro da Polícia Militar para fazer o boletim de ocorrência. O g1 questionou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) sobre o caso e aguarda retorno.