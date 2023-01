https://ndmais.com.br/seguranca/bombeiros/aviao-bate-em-arvores-e-deixa-piloto-ferido-em-imbituba/

Uma avião monomotor com cinco ocupantes sofreu um acidente nesta quarta-feira (4), por volta das 12h45, em Imbituba, no Sul catarinense. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave Piper Saratoga ao efetuar o pouso não conseguiu parar e colidiu contra árvores.

Com o impacto, segundo a corporação, o piloto sofreu traumatismo craniano leve e foi conduzido ao Hospital de Imbituba. Já os quatro passageiros, conforme os bombeiros, estavam bem e dispensaram atendimento médico.

Ainda conforme a guarnição, no momento do acidente, chovia fraco e a pista para pouso não estava pavimentada. A aeronáutica, por meio do Seripa (Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), foi informada sobre o acidente pelas equipes dos bombeiros.

O atendimento contou com o apoio das guarnições do Corpo de Bombeiros de Imbituba, Unidade de Suporte Básico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a aeronave Arcanjo-05 do Batalhão de Operações Aéreas.