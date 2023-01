Segundo socorrista, o animal percorreu cerca de 10 quilômetros atrás do veículo e quase foi atropelado

Viralizou nas redes sociais o vídeo de um cachorro que persegue uma ambulância que levava o tutor do animal até um pronto-socorro na cidade de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. O paciente, de 50 anos, precisou de atendimento médico após ter caído no meio da rua. Em razão do acidente, ele teve ferimento e sangramento na cabeça.

De acordo com o socorrista, o cão estava bastante estressado com a chegada de pessoas estranhas, por isso os profissionais de saúde tiveram dificuldade de se aproximar do homem. Como o cachorro não pode entrar na ambulância, ele seguiu por 10 quilômetros o carro. Durante o trajeto, o motorista chegou a frear o veículo para não atropelá-lo.