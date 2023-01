Guilherme Fiuza, Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino são investigados por divulgar discursos de ódio

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, determinou nesta 4ª feira (4.jan.2023) a suspensão das redes sociais dos jornalistas Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo. A determinação se deu por conta da investigação pela divulgação de discurso de ódio. O processo de apuração dos comunicadores segue em caráter sigiloso.

Apuração também busca identificar responsáveis por possível financiamento dos jornalistas. O Poder360 tentou contato com a defesa dos jornalistas, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

Contas bloqueadas nas redes

O jornalista Guilherme Fiuza teve as contas suspensas nesta 4ª feira. Sem detalhar a razão pelo bloqueio, o Twitter exibe a seguinte mensagem em seu perfil: “A conta foi retida no Brasil em resposta a uma demanda legal”.

Além do Twitter, os perfis de Fiuza no Instagram, YouTube e Facebook também foram suspensos. As contas somavam mais de 1 milhão de seguidores, segundo seu site oficial.

Fiuza participava do programa “Os Pingos nos Is” da rádio Jovem Pan, e manifestava apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Depois das eleições, deixou o cargo de comentarista na rádio em comum acordo junto a outros nomes, como os também comentaristas Ana Paula Henkel, Caio Coppolla e Guga Noblat.

Suspensões

Decisões movidas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) tiraram do ar perfis nas redes sociais de diferentes personalidades e políticos identificados com a direita por postagens em apoio a manifestações que contestam o resultado da eleição presidencial e alegam fraude nas urnas.

Deputados federais da base bolsonarista, como Carla Zambelli (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF) e Nikolas Ferreira (PL-MG), também foram afetados por ações da Corte Eleitoral.