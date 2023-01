Conforme a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA), a mãe relatou que estava em um quadro depressivo. A mulher também contou como cometeu o crime.

"Segundo ela, estava sozinha com a criança em casa, vinha passando por problemas depressivos, planejava tirar a própria vida e não gostaria de deixa a filha sozinha. Então, ela conta que sentou com a criança na cadeira, pediu perdão da criança e a asfixiou com o próprio braço", disse a delegada.

Quando a mulher percebeu que a criança estava perdendo a consciência, pediu ajuda a um familiar. A menina foi levada para o SPA do Galileia, na Zona Norte de Manaus. Depois, foi transferida para o Hospital da Criança da Zona Leste (Joãozinho), na Zona Leste, onde morreu.

Laudos de depressão

Segundo a PC-AM, laudos médicos apontaram que a mãe passava por uma depressão. No dia anterior ao crime, ela pediu que o pai da menina ficasse com a criança, afirmando que não estava se sentindo bem. No entanto, o homem relatou que estava em outra cidade.

Suspeitas de abuso