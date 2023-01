Um vídeo feito pela mulher, divulgado pela Polícia Civil, mostra Camilla raspando o cabelo, com remédios nas mãos e deitada em leitos de hospitais. Até a última atualização desta reportagem, o g1 não havia obtido contato com a defesa da suspeita para que se posicione.

À polícia, ela afirmou que tem câncer de mama com metástase no intestino e pulmão e que fazia quimioterapia no Hospital Araújo Jorge. No entanto, ao delegado, a unidade de saúde disse que ela nunca foi paciente.

Jovem Camilla Maria Barbosa dos Santos é suspeita de fingir ter câncer e aplicar golpes em Morrinhos, Goiás — Foto: Divulgação/Polícia Civil