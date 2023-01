Jovem que foi esfaqueado precisou passar por cirurgia. Suspeito disse que o atingiu nas costas e na região dos rins.

Um jovem de 25 anos precisou passar por cirurgia na quarta-feira (4) após uma faca quebrar dentro dele, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar, ele estava brigando com a esposa quando um homem interveio e eles começaram a brigar. Durante a discussão, o suspeito o esfaqueou nas costas e na região dos rins. Segundo a polícia, a faca quebrou em dois lugares do tórax.

O suspeito, que também tem 25 anos, foi preso em flagrante. O g1 não localizou a defesa dele para que se posicionasse até a última atualização desta reportagem. À polícia, o suspeito contou que os dois chegaram a “rolar o chão” durante a briga e que ele tomou a faca da mão do jovem e deu duas facadas superficiais nele. Após ser atingido, o jovem saiu correndo e pediu socorro para um vizinho.

Os policiais informaram que quando chegaram no local, no Jardim Abaporu, o jovem estava caído no chão. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiás (Hugo). Segundo o hospital, o paciente já passou por cirurgia e está se recuperando.