Uma cobra sucuri foi encontrada no ralo do banheiro de uma residência. Segundo informações que circulam nas redes sociais, junto a um vídeo, que mostra uma tentativa frustrada de captura da serpente, a casa está localizada no bairro do Guamá, em Belém.

Nas imagens, um homem tenta puxar a sucuri pelo rabo, com o auxílio apenas de uma luva e de um pedaço de pau. Apesar dos perigosos esforços, o animal, que pode chegar a seis metros de comprimento e ultrapassar 200 quilos, "vence" o homem na força e consegue fugir pelo encanamento residencial.

A Redação Integrada de O Liberal questionou ao Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA) e ao Corpo de Bombeiros Militar (CBM) se houve o acionamento, e aguarda um posicionamento.