Prefeitura de Oeiras (PI) teve de divulgar nota explicando que não estava distribuindo "bolsa picanha" em Centro de Assistência Social

A notícia falsa de uma suposta “bolsa picanha” que estaria sendo entregue pelo governo causou comoção na cidade de Oeiras, no interior do Piauí, esta semana. Moradores começaram a compartilhar nas redes sociais duas imagens indicando que o governo estaria entregando peças de carne para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Uma das imagens era de um pedaço de carne com símbolo do governo federal e a inscrição “entrega gratuita”, além da frase “a minha já chegou”. Outra foto mostrava um cartão falso da Caixa Econômica Federal (CEF), com a imagem de um pedaço de carne e a mensagem “picanha para todos”. Moradores enganados pela notícia falsa procuraram o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) da cidade para pegar a “bolsa picanha”, segundo reportagem da TV Morena.

Com isso, a Prefeitura de Oeiras divulgou nota da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) desmentindo a informação. “Não é verdadeira a informação que circula nas redes sociais sobre a distribuição de carnes nos Cras. Em nenhum momento, a ação foi programada ou promovida pela Semas”, escreveu a Prefeitura em nota.