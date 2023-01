A ordem foi repassada à Polícia Federal (PF) por uma decisão do ministro expedida na madrugada desta segunda-feira (9), com o intuito de identificar eventuais autores dos crimes praticados na invasão das sedes dos Três Poderes na capital federal nesse domingo (8).

A decisão prevê ainda que os estabelecimentos liberem o acesso às imagens das câmeras de segurança dos saguões para ajudar na identificação de possíveis participantes dos atos antidemocráticos. De acordo com o documento, a PF também deverá disponibilizar imagens das câmeras de monitoramento do Distrito Federal que possam auxiliar no reconhecimento dos terroristas.