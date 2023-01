Imagens do estabelecimento, em Ibiporã, mostram as agressões contra a funcionária e os filhos tentando impedir a violência

A Polícia Civil de Ibiporã, no norte do Paraná, instaurou inquérito nesta segunda-feira (9) para apurar as agressões contra uma mulher durante o expediente de trabalho e confirmou que as crianças que aparecem nas imagens das câmeras de segurança são filhos do casal.

Em um novo vídeo que o portal RIC Mais teve acesso com exclusividade, o ex-companheiro puxa o cabelo da mulher e agride a vítima com socos, enquanto os filhos do casal imploram para que o pai deixe de agredir a mãe. As imagens ainda mostram outros funcionários correndo entre os corredores do estabelecimento comercial com medo do agressor.

O delegado Victor Dutra informou que o homem será investigado pelo crime de lesão corporal contra a mulher, que tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro desde 2019, mas a proteção foi revogada pela Justiça. O delegado informou que uma nova medida protetiva foi pedida após o novo episódio de agressão física.

“De acordo com a vítima, que já foi ouvida, ele queria conversar sobre questões familiares, mas a mulher recusou pois acreditava que a medida protetiva ainda estava em vigor”, comentou o delegado, que já ouviu a mulher agredida e deve tomar o depoimento do ex-companheiro nos próximos dias.