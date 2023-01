No caso da ocorrência no Paraná, Furnas, responsável pela estrutura de transmissão, reportou queda de uma torre a 50 km de Foz do Iguaçu, no município de Medianeira (PR). Segundo a empresa, "não foram identificadas condições climáticas adversas que possam ter causado queda de torres".

Em Rondônia, uma das empresas informou que foram cortados dois estais (cabos de sustentação). Já a empresa responsável pela outra torre disse que está identificando as "avarias sofridas" e que a linha de transmissão deve voltar a funcionar a partir desta quarta-feira (11).