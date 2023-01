"Decidimos comer um lanche lá, como fazíamos de vez em quando, e pedimos batata, refrigerante e três sanduíches: um Mega Stacker Atômico 3.0, um Whopper e um Chicken Júnior. Os dois primeiros estavam certinhos, mas, quando minha esposa abriu o Chicken Júnior, avistou a lesma no alface", relatou Walif.

Assustados, os dois chamaram o gerente, que fotografou o alimento e informou ao casal que enviaria as imagens para um grupo do Burger King no WhatsApp.

"O gerente também alegou que não tinha culpa do ocorrido, pois recebiam a salada em pacotes fechados a vácuo. Assim, eles eram responsáveis apenas por receber a salada e colocá-la nos sanduíches", disse o autônomo.

O casal gastou R$ 97,70 em todos os lanches e recebeu R$ 10 como compensação pelo sanduíche que estaria a lesma.

"Depois disso, o gerente falou que eu poderia resolver da forma que eu achasse melhor. Chegamos em casa e minha esposa tentou fazer uma reclamação pelo site do Burger King. Estamos aguardando a resposta desde o dia 4, mas não obtivemos até agora", desabafou Walif de Souza.

Apesar disso, o casal afirmou que pretende esperar mais um pouco antes de tomar outras medidas. "Existe a possibilidade de abrirmos um processo contra a empresa. Mas, por enquanto, ainda vamos aguardar por um retorno da empresa".

Confira a íntegra da nota do Burger King: