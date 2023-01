A imagem abaixo mostra um teste feito pelo grupo, antes de voltar para mata. "Ela deveria ter sido levada para o Ibama e passado, no mínimo, por uma microchipagem porque ela tem um microchip com todos os meus dados. Foi um dia surreal, um dia que fiquei indignado com vários erros sucessivos, um dia de exaustão. Minha filha chorou muito e pediu para voltar ao local durante a noite. A madrinha dela escutou a gata e voltamos com a câmera térmica", conta Rodrigo.

Entenda a história

Na madrugada desta terça-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado por um condomínio no Belvedere para retirar uma "pequena onça" do local. Moradores chegaram a afirmar que o animal estava solto, vagando pelo local há cerca de dois dias, era agressivo e não apresentava evidências de que poderia ser de estimação.

De acordo com os militares, quando chegou "a guarnição identificou que não se tratava de uma onça, mas de um gato, aparentemente um gato-do-mato". Uma rede foi usada para capturar o animal que, em seguida, foi liberado em uma mata próxima.

"O animal foi capturado de forma segura e solto em local mais afastado de tal perímetro urbanizado conforme o protocolo padrão para ocorrências envolvendo animais silvestres. Ainda de acordo com os bombeiros, não havia coleira ou outra identificação visível", disse a corporação em nota.