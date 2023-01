Quem passa pela rua Antônio Dias, no Santo Antônio, região Centro-Sul de BH, pôde observar uma faixa com a frase "Caro assassino de gatos. A lei do retorno não falha". O letreiro, que ainda estava pendurado nesta quinta-feira (12), intrigou comerciantes e moradores, que relataram não terem conhecimento dos casos de maus-tratos contra felinos.