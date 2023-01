Já bastante velho e conhecido, o Golpe do 0800 ou do Golpe Falso Atendimento continua fazendo vítimas; saiba quais sãos os números mais recorrentes

O Golpe do 0800 ou do Golpe Falso Atendimento já bem velhinho e bastante conhecido, mas a cada temporadas os bandidos criam novas versões, porque, bem, ainda tem muita gente que cai na armadilha. Os métodos são os mesmos, o que muda são uma ou outra característica. E quais são os números mais utilizados nesse crime?

Antes de listar os números mais utilizados pelos bandidos com o prefixo 0800, vamos relembrar como o golpe acontece. A vítima recebe um SMS informando sobre uma suposta transação financeira realizada com o seu cartão ou conta bancária — normalmente com valores sedutores. No texto, o remetente pede para que o usuário ligue na central, por meio de um número 0800, ou que ele clique em um link para realizar a chamada automaticamente.