As duas vítimas foram identificadas como sendo Samuel Douglas Pereira de Carvalho e Paulo Roberto Freitas. Eles apresentaram mal súbito após a realização da corrida de resistência e receberam os primeiros atendimentos, ainda no local, da equipe médica que acompanha todos os testes.

De acordo com a Sejusp, os dois foram levados do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR) de Lagoa Santa, na Grande BH, onde foram realizadas as avaliações, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vespasiano, na mesma região. Os dois candidatos chegaram ao local com vida, mas o quadro de saúde se agravou e, infelizmente, vieram a óbito. Um deles chegou a ser transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal Célio de Castro.