Em depoimento, a vítima disse responder que a carteira estava no bolso do homem. No entanto, o suspeito ignorou a resposta e iniciou uma série de agressões contra a companheira. Foi neste momento, que a filha do casal teria tentando defender a mãe e acabou levando socos no rosto e caindo no chão.

A Polícia Militar foi acionada, e ao chegar no local, o homem precisou ser algemado devido seu descontrole e encaminhado para a delegacia.