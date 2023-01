Inicialmente, foi falado de que as crateras na região seriam as chamadas “voçorocas”, porém, a pesquisadora explica que, por conta da região rochosa de Vila Propício e de outras cidades nas imediações, o solo se modifica de dentro para fora, apontando os sinais da mudança.

“Tem a ver com o tipo de rocha que tem no substrato do solo da região de Vila Propício, Niquelândia, Cocalzinho e outras. O solo contém diversos tipos de rochas que são solúveis em água”, explica Renata.

A pesquisadora explica que as dolinas acontecem em regiões limitadas, onde as rochas, que ficam debaixo do solo, sofrem dissolução em água.

“As dolinas ‘furam’ de dentro para fora, ao contrário das voçorocas. Quando as rochas se dissolvem, formam espaços vazios, o solo fica sem sustentação e colapsa [cai]”, explica Renata.