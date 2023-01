O cliente registou a cena quando viu o animal andando próximo às misturas ao chegar no açougue e acionou a Vigilância Sanitária

Um rato foi flagrado dentro de um frigorífico em um supermercado de Teresina, capital do Piauí, na manhã de segunda-feira (16). Conforme o cliente que registrou a cena, ele viu o animal andando próximo às misturas ao chegar no açougue.

O cliente acionou a Vigilância Sanitária de Teresina, que segundo o órgão, ao chegar no local, o roedor não foi encontrado. Pelo fato da denúncia estar formalizada e ser considerada uma irregularidade grave, o supermercado tem 15 dias para apresentar a defesa.

Ministério da Saúde alerta

De acordo com o Ministério da Saúde, o contato do animal com o alimento, além de causar infecções gastrointestinais, pode levar levar à contaminação por Leptospirose – doença ocasionada por uma bactéria chamada Leptospira, presente nas urinas de ratos.