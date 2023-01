Piloto não foi encontrado no local e agora as autoridades farão a identificação do dono do avião que transportava o entorpecente

Na quarta-feira, 18, um avião suspeito fez um pouso forçado no interior de São Paulo e a polícia descobriu mais de 500 kg de cocaína na aeronave. O avião de pequeno porte foi interceptado pela Polícia Federal (PF) com o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB) e da Polícia Militar (PM).

O avião de caça da FAB já vinha fazendo o monitoramento da aeronave que transportava a droga desde a região de fronteira. Foi dada via rádio a ordem para que ele pousasse em um aeródromo, ou até mesmo em um aeroporto, em segurança. Entretanto, o piloto do avião descumpriu a determinação e fez um pouso forçado na área rural do município de Santa Cruz do Rio Pardo.

Com a ajuda do helicóptero Águia da PM, a aeronave já em solo foi localizada e dentro dela foi encontrada uma quantidade enorme de pasta base de cocaína. O piloto não foi encontrado no local e as buscas seguem. Agora, as autoridades farão a identificação do dono do avião que transportava o entorpecente.