Com isso, o Ariston Alves Meira Filho acabou sendo preso ainda no local, mas foi solto após audiência de custódia. Os médicos que atenderam a mulher ainda contaram que o marido tentou tirá-la a força do leito onde estava.

Mesma advogada de vítima e suspeito

Alguns dias após a denúncia, a advogada do suspeito, Naama Cabral de Lima Moreira, se apresentou como também sendo advogada da vítima e a acompanhou até a delegacia para retirar a denúncia. A Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás (OAB-GO) apura o caso.