Um menino de 10 anos foi encontrado em um posto de combustíveis nessa terça-feira (17), em Paraíso das Águas (MS), após dirigir por mais de 50 km pela BR-060. Ele disse à polícia que recebeu uma ligação de um desconhecido ameaçando o pai de morte e estava indo a Campo Grande "para salvar o pai" dele.

Após viajar por mais de 50 km em uma rodovia federal, o menino decidiu estacionar o veículo em um posto de combustíveis em Paraíso das Águas. No local, os frentistas se espantaram com a situação e logo acionaram a Polícia Militar.

Antes de encontrar a criança no posto de combustíveis, a polícia recebeu uma denúncia de que um carro estava dirigindo de forma perigosa pela BR-060, entre os municípios de Chapadão do Sul e Paraíso das Águas. O caso foi registrado pela Polícia Militar nesta quarta-feira (18) como abandono de incapaz. Em depoimento, o pai do garoto disse ter deixado o filho sob os cuidados da outra filha, de apenas 14 anos.

Toda a ocorrência será investigada pela Polícia Civil em Chapadão do Sul, onde o menino mora. Além de ter sido notificado pelo Conselho Tutelar, o pai do garoto deve ser intimado e responder criminalmente.

Relato do menino

Segundo o relato da criança, confirmado pela Polícia Militar, o menino mora com o pai em Chapadão do Sul. O pai do garoto saiu da cidade na terça-feira (17) e foi a Campo Grande realizar um procedimento médico.