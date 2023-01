Edna Fernandes da Cunha morreu na colisão entre ambulância da Secretaria de Saúde de Naviraí e uma carreta Volvo bitrem que estava parada no acostamento da BR-163, no município de Caarapó. O acidente ocorreu por volta de 12h40 de ontem (19). O motorista da ambulância ficou gravemente ferido e está hospitalizado.

Segundo informações apuradas no local do acidente, a ambulância trazia a mulher de Naviraí, onde ela morava sozinha, para o Hospital da Vida, em Dourados, referência regional em atendimento pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Próximo à unidade da cooperativa Lar, em Caarapó, o motorista da ambulância teria sido fechado por outra carreta durante ultrapassagem, saiu da pista e bateu de frente com a Volvo que estava parada no acostamento, no sentido Dourados-Caarapó. O motorista da Volvo disse que parou no local para almoçar.

O condutor da ambulância e a paciente foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Beneficente São Mateus, em Caarapó, onde a mulher morreu em decorrência dos ferimentos.