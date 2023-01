"Não me calo diante da violência! Nenhuma tolerância com o machismo e a misoginia", escreveu a primeira-dama em uma rede social

A primeira-dama do Brasil, Rosângela Silva, a Janja, entrou com uma ação na Justiça de São Paulo contra Manoel Ramos Evangelista, conselheiro do Corinthians. As informações são da CNN Brasil. Na ação, Janja pede indenização de R$ 50 mil em danos morais por uma publicação nas redes sociais de Manoel, conhecido como Mané da Carne, onde ele se refere a Janja como “putana”.

O processo também pede que o conselheiro do Corinthians se retrate publicamente dos comentários, além de publicar em suas redes sociais a íntegra da sentença. Em publicação no Twitter, Janja falou sobre a ação: “Não me calo diante da violência! Nenhuma tolerância com o machismo e a misoginia”.

Nem Manoel Ramos Evangelista e nem o clube paulista Corinthians se pronunciaram sobre o assunto.