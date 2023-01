Caso aconteceu em um berçário de Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Crianças tiveram queimaduras em diversas partes do corpo

Três crianças, de 2 e 3 anos, sofreram queimaduras de 1° e 2° graus depois de passarem creolina pelo corpo. Os pequenos encontraram um recipiente com o produto no berçário particular que frequentam, em Rio Verde, no sudoeste goiano. As vítimas são: um menino e uma menina de 3 anos de idade, bem como uma menina de 2 anos.

O acidente aconteceu no início da tarde da última quarta-feira (18/1). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 13h, para tratar de uma ocorrência de lesão por substância química. Já no local, uma cuidadora do berçário explicou como ocorreram as queimaduras graves em diversas partes do corpo.

Ainda segundo a corporação, as três crianças estavam conscientes, porém choravam muito. A cuidadora do berçário também afirmou aos bombeiros que nenhuma das crianças ingeriu o produto. No entanto, não soube explicar como elas o encontraram.

Desinfetante veterinário

A creolina é um desinfetante industrial, geralmente usado para limpezas pesadas em ambientes externos. Ela é composta por substâncias como os fenóis, altamente corrosivas, semelhantes à soda cáustica. Em contato com a pele, esses fenóis provocam queimaduras. A gravidade das lesões depende do tempo de exposição e quantidade de produto.

Após o socorro, os bombeiros encaminharam as crianças para a UBS Parque Bandeirantes.

De acordo com a Polícia Civil, as crianças devem passar por exame de corpo delito e a dona do berçário, cuidadores e os pais das vítimas devem ser ouvidos para o esclarecimento dos fatos.